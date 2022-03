Babišová píše knihu: Ze všech chyb, které jsem udělala, se učím

Martina Babišová Super.cz

Prosadit se ale hodlá nejen jako herečka. Začala psát svoji první knihu. "Zatím mě to baví, sype se to ze mě, tak uvidíme, kdo si to bude chtít přečíst, protože to píšu i sama pro sebe. Jinak to ani neumím. Je to hlavně upřímné a ještě sama nevím, co z toho vyleze," prozradila, že jde vlastně o jakýsi deník jejího života.

"Hlavní postava je jakési moje alter ego a vyprávím zážitky, které jsem zažila v různých zemích. Je to o všech chybách, které jsem v životě udělala. Myslím si, že chyby jsou vlastně dobrá věc, protože se jimi člověk učí," míní Martina. "Chtěla bych, aby to dodalo odvahu ženám, nějak to pobavilo. Ale je to určitě i pro muže," doplnila.

A jak to vypadá s její hereckou kariérou? "Teď mám před sebou hezký seriál se zajímavou ženskou rolí. Je to chytrá žena, která bojuje proti systému, což je mi velmi sympatické. Ale podepsala jsem papír, že nemůžu víc říct," uzavřela. ■