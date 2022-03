Aromanticko-asexuální modelka popsala, jak vypadá její osobní život: Nerandím a nemohu se zamilovat, říká

Yasmin Benoit Profimedia.cz

Yasmin Benoit (25) je známou modelkou, ale také asexuální aktivistkou. Co to vlastně znamená a jak vypadá její osobní život, popsala pro britský Daily Mail.

„Jsem aromantická, takže necítím žádnou romantickou přitažlivost. Nezamiluji se v romantickém slova smyslu a nenavazuji žádné romantické vztahy. S nikým nerandím. Nemám žádného přítele, přítelkyni ani jiného partnera romantického charakteru,“ vysvětlila.

V průběhu dospívání si Yasmin myslela, že city jednou přijdou. V roce 2017 pak oznámila, že je aromanticko-asexuální. Dnes je z ní slavná modelka, aktivistka a influencerka a reprezentuje svou komunitu. Na téma dává přednášky po celém světě, aby podpořila větší porozumění a začlenění.

Modelka uvedla, že o aromantických a asexuálních osobách panuje mnoho mylných představ. Lidé si například myslí, že prošly nějakým traumatem nebo trpí nízkým sebevědomím, což podle Yasmin rozhodně není pravidlem.

Ona sama se obloukem vyhýbá místům, která usnadňují romantickou nebo sexuální interakci. A pokud ji někdo osloví, automaticky ho odmítne.

„Dám prostě najevo, že nemám zájem, a většinou to zabere. Nemám trpělivost to každému vysvětlovat a moje orientace není ničí věc,“ nechala se slyšet.

A protože neinvestuje čas a energii do vztahů nebo hledání lásky, stíhá mnoho jiných, podle ní důležitějších věcí. Svůj čas tráví hlavně studiem, osvětou a výzkumem.

Yasmin vystudovala univerzitu Queen Mary v Londýně a kriminalistiku na University College London. V roce 2019 se stala členkou správní rady Asexual Visibility and Education Network a o rok později výzkumnicí v oblasti asexuality na California State University. V tom roce také debutovala se seriálem Me and My Asexuality na rádiu BBC. ■