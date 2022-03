Stačí si jen vybrat. Nezadanému moderátorovi Evropy 2 chodí po účasti v Survivoru pozvánky na rande

Tomáš Zástěra Super.cz

Z moderátora Tomáše Zástěry (42) se stal během pár týdnů influencer. Po dobu jeho účasti v reality show Survivor si správu jeho sociálních sítí vzala na starosti kolegyně z Evropy 2 Zorka Hejdová, která se do úkolu pustila s vervou a začala jeho profil plnit vtipným obsahem. Tomášovi začal strmě stoupat počet sledujících, který k dnešnímu dni dosahuje přes 122 tisíc. Když na letišti vzal poprvé do ruky telefon, nestačil se divit.

„Nejdřív jsem volal tátovi, aby mě vyzvedl na letišti a potom jsem se pochopitelně podíval na sociální sítě, protože mě zajímalo, co kolegyně Zorka Hejdová vytvořila v době mé nepřítomnosti a skutečně vytvořila velké dílo, velké oranžové dílo,“ usmívá se Tomáš Zástěra, který naráží na své oranžové plavky, jež se staly vtipným symbolem jeho účasti v Survivoru.

Na to, že se dnes může považovat za influencera, si ještě pořád zvyká, ale zahodit příležitost nechce. O tom, že by se živil jako influencer na plný úvazek, ale nepřemýšlí. „Pojí se s tím spolupráce s různými firmami, jsem zjistil. Chtěl bych, aby to bylo spíš méně než více a spíš za více než méně,“ směje se.

Kromě spoluprací mu do zpráv chodí také pozvánky na rande, kterým se zatím vyhýbá. „Jsem zabalený v takovém vakuovém obalu, abych se přiznal, takže vůbec nepřemýšlím nad ničím takovým. Jsem velice plachý,“ říká s lišáckým úsměvem moderátor, který se ještě pořád sžívá s návratem do reality.

Do Česka se vrátil krátce předtím, než vypukla válka na Ukrajině. Jeho kolegové z reality show netuší, co všechno se nyní odehrává. „Lidi na ostrově neví vůbec nic, nemají jedinou informaci. Bez telefonu si člověk zvykne fungovat celkem rychle, ale ta neinformovanost o rodině, o přátelích a o tom, co se děje ve světě, je svízelná. Jsem zvědavý, co budou říkat účastníci, kteří vypadnou, až se vrátí do tohohle marastu, který kolem nás bohužel probíhá,“ dodává. ■