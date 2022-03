Takhle neuvěřitelně sexy je rok po porodu: Zpěvačka Verony shodila od narození syna 26 kilogramů

Veronika Stýblová Foto: Super.cz/archiv Verona

„Minulý týden jsme natáčeli videoklip k novému singlu Can't get over it. Singl je speciální tím, že je vydáván ke 20. výročí kapely Verona. Od porodu jsem shodila 26 kilo, což jsem vážně ráda. Cítím se moc dobře. Petr přišel s myšlenkou, že bychom toho měli využít a mým úkolem je být v tomto klipu sexy babou,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.

Před kamerou se objevila v sexy oblečku. Síťované punčochy, kraťásky a podprsenku doplnila koženou bundou. „Musím se přiznat, že outfit, který měla na starosti úžasná návrhářka a kamarádka Petra Brzková, byl doposud nejodvážnější vůbec. Nikdy jsem na sobě neměla nic tak odvážně sexy,“ řekla nám Veronika, která doufá, že se nová píseň bude fanouškům líbit.

„Singl se nese v duchu 80. let. Tento styl a žánr muziky nyní dost vládne i světovým hitparádám, tak jsme měli s Petrem hned jasno, jakým směrem bychom se měli tentokrát vydat. Bude to úplně jiná a nová Verona, taková, jakou naši posluchači neznají a my se moc těšíme na první ohlasy, až singl spolu s klipem vydáme,“ dodala zpěvačka. ■