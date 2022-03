Třináct měsíců kojila a přišla o vnady: Nikol Moravcová v šatech bez podprsenky ukázala, jak je na tom

Nikol Moravcová Super.cz

Moderátorka Nikol Moravcová (34) je maminkou dvouapůlleté dcery Violet a postavu má opět výstavní. Sama říká, že ve fitku od porodu nebyla, může za to prý běhání kolem aktivní dcerky a v poslední době i jóga.

"Díky tomu, jaké je naše dítě čert, jsem se do formy dostala poměrně rychle. Cvičení mi nějak nevoní, ve fitku jsem ještě nebyla. Snažím se chodit na jógu, to je jediné. Musím do toho víc šlápnout, bikiny jsou za dveřmi," řekla Super.cz Moravcová na party, kterou moderovala.

Dceru kojila třináct měsíců, a jak sama řekla, přišla o vnady. "Prsa se stejně nenosí, je to vlastně jedno. Navíc dokážou být na obtíž, pamatuji si to z těhotenství, kdy každý centimetr nebo kilo je na obtíž. Já si myslím, že mám jiné přednosti," směje se.

Druhý potomek zatím v plánu není. "Malá nám dává hodně zabrat. Chápu rodiče, že mezi mnou a ségrou udělali jedenáct let pauzu. Ono se to plánovat úplně nedá, ale teď na to ještě úplně ready nejsem," dodala. ■