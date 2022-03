Hollywoodský herec (53) bude potřetí otcem: Partnerka, která je jen o 5 let starší než jeho první dcera, je těhotná

Michael Sheen a Anna Lundberg čekají druhého potomka. Profimedia.cz

Na něm bylo vidět i ručičku jejich dvouleté dcery Lyry. „Zdá se, že je na cestě další,“ popsal snímek Sheen.

Vztah s o polovinu mladší herečkou zveřejnil v květnu 2019, o čtyři měsíce později se jim narodila dcerka. Herec má ještě dospělou dceru Lily (23) ze vztahu s herečkou Kate Beckinsale.

S Annou se spolu objevili i před kamerou, v průběhu lockdownu se zapojili do projektu Staged, sitkomu natočeného pomocí videokonferenční technologie. Ztvárnili své fiktivní verze, které se uprostřed pandemie snaží skloubit práci a rodičovské povinnosti. Točilo se převážně po nocích, když dcera spala.

„Nemyslím, že bych s tebou byla, kdyby ses choval jako tvoje seriálová verze,“ sdělila partnerovi na rovinu Anna během rozhovoru pro Radio Times.

Lockdown si ale spíš užili, Michael aspoň mohl trávit čas s dcerou. „Plán byl, že až se Lyra narodí, budeme doma jako rodina. Máme zahradu, takže to pro nás bylo skvělé,“ nechal se slyšet Michael.

„Byl to luxus mít Michaela doma. Bylo to skvělé a Lyra si to hodně užila,“ doplnila Anna.

A do nových projektů se Sheen zatím příliš nehrne. Do roku 2021 působil také v seriálu Prodigal Son a aktuálně se věnuje jednomu filmovému projektu plus dabingu. ■