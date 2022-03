Tereza Maxová popsala největší strach v životě. Syna po uštknutí zmijí uvedli do umělého spánku

Tereza Maxová popsala nejhorší chvíle ve svém životě. Michaela Feuereislová

V knize, kterou si nadělila ke svým padesátinám, Maxová popsala momenty, kdy měla největší strach v životě - když jejího syna v Turecku uštkl jedovatý had.

„Aiden si vždycky venku hrává bos. Stojí večer u nás v Turecku u dveří zadního vchodu, nesvítí tam světlo, na zemi připravená miska s mlékem pro kočku, která ho ale ještě nevypila. Aiden se tam jde podívat a nevšimne si, že je tam had. Zaslechne syčení, nohou se snaží zjistit, co to je. Chudák had v rohu nemá kam utéct, a tak ho uštkne,“ popsala chvíle hrůzy Maxová.

Tereza vyfotila uštknutí a od lékařů dostala špatnou zprávu, že se jedná o jedovatou zmiji žijící na Balkáně. S manželem Burakem Oymenem odvezli syna okamžitě do nemocnice, kde lékaři chlapečkovi podali protijed a uvedli ho do umělého spánku. Tereza pro jistotu také dostala léky na uklidnění.

Tři dny pak prožívala Maxová největší strach v životě. Když už to vypadalo, že je chlapec v pořádku, začala se situace znovu horšit.

„Jenže mu pořád černala noha, takže jsem se zase bála. Člověk si říká: Super, přežil, teď hlavně, ať mu neamputují nohu. Když řekli, že bude v pořádku, že o nohu nepřijde, tak jsem si zas přála, ať nekulhá… A když už nekulhal, tak jsem si přála, ať si může brzo hrát s dětmi,“ popsala.

Příběh přidala do své knihy Tereza Maxová hlavně proto, aby poukázala na důležitost západní medicíny, byť sama často hledá různé alternativní směry. ■