To si na ní zase hateři smlsnou: Madonna vyšpulila zadeček v síťovině

Madonna Profimedia.cz

A nebyla by to Madonna (63), kdyby k tomu nepřidala nějakou provokativní fotografii. Tentokrát si dřepla a vyšpulila do objektivu pozadí v síťovaném outfitu, který toho moc nezakryl.

O jejím zadečku se spekuluje, že je umělý, už od silvestra roku 2019. Po vystoupení v New Yorku fanoušci podotýkali, že jí zadek narostl a má nepřirozený tvar. Zpěvačka tehdy na hejty reagovala slovy, že „nepotřebuje ničí souhlas“.

V poslední době Madonna provokuje na Instagramu často a nedbá na kritiky, kteří ji občas nabádají, že by vzhledem ke svému věku měla zmírnit. Na hejty obvykle reaguje dalšími odhalenými snímky. ■