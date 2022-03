Denně se bojí, že nezvednou telefon. Rodina české herečky ukrajinského původu zůstala uvězněna v Kyjevě

Alena Doláková Super.cz

"Moje kolegyně Natálie Golovchenko má rodinu v Kyjevě, zůstali tam uvězněni, neměli auto. Zjišťuje, jak je dostat sem, ale není šance vstoupit na území, je to obehnané Rusy. Dívá se na to zpovzdálí, denně se bojí o jejich život," řekla Super.cz Alena Doláková.

"Každý den si píšeme, moc na ně myslíme. Zatím s nimi v kontaktu je, měli by být v pořádku," doplnila herečka, která i s partnerem byla přítomna na nedělní demonstraci na pražském Václavském náměstí.

"Nikdy bych nevěřila, že tento rozhovor někdy budu vést, že půjdu na demonstraci," říká smutně. "Jestli je to v něčem dobré, tak v tom, že jsme se spojili, uvědomili jsme si, jak se máme dobře, a že bychom si to měli bránit. Moc fandím Ukrajincům, jak jsou stateční, je neuvěřitelné, jaký je prezident Zelenskyj obrovský hrdina. Je to stoprocentní James Bond, už o něm vidím ty hollywoodské trháky," dodala Doláková. ■