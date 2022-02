OBRAZEM: Svůdná JLo, dechberoucí Adele a jízda v podobě AC/DC! Mrkněte na proměny prvního dílu Tváře

Denisa Nesvačilová, Václav Kopta a Monika Absolonová ve Tváři TV Nova

Na obrazovkách odstartovala již devátá řada oblíbené show Tvoje tvář má známý hlas. Diváci byli nadšení z vítězného vystoupení Václava Kopty (56), který to na jevišti rozjel coby frontman legendární skupiny AC/DC. Díky hitu Highway to Hell dostal do varu nejen porotu. „Dívám se jen kvůli němu a byl výborný, moc jsem mu tu výhru přála,“ okomentovala výkon jedna z divaček.