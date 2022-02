Poprvé na titulce, a rovnou takhle odvážně: Nejmladší Beckham stáhl kalhoty a ukázal namakanou figuru

Cruz Beckham Profimedia.cz

V rozhovoru pak nejmladší z Beckhamových synů promluvil o svých uměleckých ambicích. Co se profese týče, inklinuje k hudbě, a následuje tak stopy matky Victorie, hvězdy kapely Spice Girls.

Konkrétněji uvedl, že v poslední době navázal spolupráci se skladatelem a producentem Poo Bearem, jenž je spoluautorem několika hitů Justina Biebera.

„Párkrát jsme byli ve studiu a udělali pár songů,“ svěřil Cruz s tím, že je připravený makat, zároveň ale netlačí na pilu. „Myslím, že člověk se nikdy nepřestane učit. Já na nic nespěchám, uvidíme, co se stane.“

V minulosti to vypadalo, že u Beckhamových roste další fotbalová hvězda, to se ale nakonec nestalo. K tomu, proč dal před fotbalem přednost hudbě, Cruz říká: „Myslel jsem si, že bych mohl hrát a docela jsem i hrál. Ale když jsem se pak vrátil k muzice, došlo mi, že to je přesně to, co chci dělat.“ ■