Nejdřív Agáta, teď Dominika! Tajemství růžové Myslivcové je venku, míří do televize

Dominika Myslivcová FTV Prima

„Konečně vám to můžu říct. Na pár měsíců se budu stěhovat a můj nový domov se bude jmenovat Like House. Tak držte palce, už se na to moc těším,“ říká Dominika s tím, že do soutěže nejde s jinou ambicí než vyhrát. „Jsem soutěživá holka,“ směje se.

O výhru ve výši půl milionu korun se utká celkem osm soutěžících. Vedle Dominiky to jsou Hanka Gelnarová, Sebastian Lyang, Vojta Medlen, David Nguyen, Liubov Tupiková, Lukáš Tůma a Simona Tvardek. Vítězem se stane ten influencer, který dostane od diváků nejvyšší počet hlasů.

Partička bude čas trávit ve vile pod dohledem kamer, účastníci budou dostávat úkoly, které mají za cíl je dostat z komfortní zóny a ukázat jejich skutečný charakter. Vysílat se bude od 7. března a následně každý všední den v 18.30 na Prima SHOW. ■