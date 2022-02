Eva Burešová o posledních fámách z jejího soukromí: Zasnoubená nejsem, těhotná nevypadám!

Eva Burešová Super.cz

V róbě, kterou na vystoupení vybrala, tedy těhotná nevypadala. "To tedy nevypadám," smála se Eva. Zásnuby rovnou vyvrátila. "Zasnoubená nejsem, ale teď 22. února mě čeká velká svatba. Tedy Týnu Popelkovou s Jankem Linhartem, takže ve Slunečné se vdám. My jsme ten díl už viděli a musím říct, že mě to hodně rozplakalo," řekla Super.cz.

Ta už místo osudů Týny ze Slunečné prožívá ty, které má ve scénáři napsané Viki v seriálu ZOO. "Jsou si v něčem podobné, ale Viki má větší prostor v komediální části. I ta móda je jí trochu bližší než Týně, takže si užívám to, že mám na sobě make-up a mám i dlouhé nehty," pochvalovala si.

Přiznala, že měla jisté obavy, jak diváci její novou hrdinku přijmou. "Viki má víc zábavnějších momentů, je drzá, což jsem čekala, že se bude lidem líbit méně. Bála jsem se reakcí po prvním díle, ale naštěstí chodí jenom pozitivní. Ženským se postava Viki líbí, takže jsem ráda," uzavřela. ■