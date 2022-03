Houslista Svěcený vyráží do nebezpečných oblastí: Koncerty má naplánované v Bejrútu a v Iráku

Jaroslav Svěcený Super.cz

Po pauze v období pandemie se už houslista Jaroslav Svěcený (61) těší na koncertování. A to nejen v České republice. Namířeno má i do zahraničí, kde by měl začít hrát od května. Vedle evropských destinací nebo Spojených států ho ale čekají i místa, která bychom zrovna nečekali, a neřekli bychom, že je virtuos takový dobrodruh.

"Mám naplánované koncerty v Jihoafrické republice, v Iráku a v Bejrútu," řekl Super.cz Svěcený. Nad tím, že jsme konstatovali, že zrovna Libanon, kde je obrovská hospodářská krize, není právě bezpečná oblast a rekrutují se tam i bojovníci Islámského státu, jen mávl rukou.

"Bydlí mi tam kamarádka Blanka Matragi a všude je něco. Jde o to, že média se spíš zabývají tím, co je v těch zemích špatné. Těším se na nádherné starořímské památky. Jeden koncert budu hrát v Byblosu, pojedeme se podívat také do Baalbeku. Už jsem tam hrál, tak vím, do čeho jedu. Je to země, která je krásná," míní.

Strach nemá ani z cesty do Iráku, ostatně pochvaloval si i koncert, který měl před čtyřmi lety v íránském Teheránu. "V Iráku mám kamaráda velvyslance, ti mě nespustí z očí. A chci to jednou v životě vidět. Člověk nemůže koukat jen na mediální zprávy. To by za chvilku neodjel nikam. Jsem odjakživa cestovatel, hrál jsem v 62 zemích a letos si to o tři další rozšířím," těší se Svěcený, který připustil, že si kvůli svým cestám musel rozšířit i cestovní pojištění. ■