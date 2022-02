David Kraus vybírá dárek k 1. narozeninám dcerky Ester: Co jí zásadně odmítá koupit?

David Kraus Super.cz

Za chvíli to bude rok, co se stal David Kraus (42) otcem. Zajímalo nás, jak se s novou životní úlohou sžil a jak se dcerce Ester daří. „Už mi jednou spadla na hlavičku, v tu chvíli jsem málem zemřel. Je zdravá, to jsem rád,“ práskl na sebe Super.cz muzikant.