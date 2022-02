Misska Vignerová se pochlubila krásnou rodinkou: Akční modelka se vedle syna věnuje i navrhování šatů

Aneta Vignerová s rodinou Super.cz

„Byla jsem oslovená Martinou Pipkovou, jestli bych si v rámci její značky nechtěla vytvořit pár modelů, pár outfitů. Stále to bylo z mojí strany tak, že to asi nebude. Martina ale sedla do auta, objevila se u nás před barákem a vznikla z toho během 14 dnů kolekce, za což jsem velmi ráda,“ řekla Super.cz Aneta, kterou jsme potkali na focení modelů, které navrhla pro letošní jaro.

„Měla jsem tuhle ambici dřív celkem hodně, a vždy jsem to někam odsouvala. Jsem ráda, že jsem do toho šla. Nejsem žádný návrhář, mám tam pár kousků, co mi chybí v šatníku, co se mi líbí a trochu jsem to oživila, tak doufám, že se to bude líbit,“ řekla nám Aneta, kterou na focení navštívil také partner, scenárista Petr Kolečko s jejich synem Jiříkem.

„Už jsem nějaké práce a focení měla. Teď bych měla otevírat a zavírat přehlídku Beaty Rajské, na to se těším. Pomalinku se vracím. Když to jde, tak pohlídá partner a já si někam odskočím, ale že bych byla ambiciózní, aby mi něco neuteklo, to ne,“ řekla modelka, která si syna nemůže vynachválit.

„Jsme šťastní, protože máme šťastné dítě, je velkorysý, pořád usměvavý, prostě samá chvála, ale to dělá každá maminka. Užívám si to, je to nejlepší období, když už jsme teď parťáci, je hodně mazlivý, a to je skvělý,“ dodala modelka. ■