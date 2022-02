Těhotenství tajila i před svými přáteli: Rihanna práskla, co ji nakonec prozradilo

Rihanna a A$AP Rocky se těší na prvního potomka. Profimedia.cz

Od té doby, co na konci ledna vyšlo najevo její těhotenství, vystavuje Rihanna (33) bříško hojně na odiv. A to ho přitom poměrně dlouho skrývala nejen před zraky veřejnosti, ale i před svými přáteli.

Před těmi se zpěvačka snažila tutlat požehnaný stav, jak nejdéle to šlo. Když ale odmítala drinky a svou oblíbenou marihuanu, přišlo jim to podezřelé.

„Bylo to těžké, protože jsou se mnou pořád, znají mé návyky. Divili se, že nepiju ani nekouřím,“ přiznala v rozhovoru pro E! News.

„Teď jím spoustu věcí, které jsem dřív nejedla. Vědí, že nesnáším sladké a najednou si objednávám sušenky a koblihy. Nakonec jsem to musela přiznat a všichni byli v šoku, stejně jako zbytek světa,“ prozradila o svých přátelích.

A není divu, těhotenství totiž překvapilo i zpěvačku samotnou. „Když jsem to zjistila, nevěřila jsem, že je to skutečné. Nechcete se příliš rychle nadchnout, i když jsou to skvělé zprávy, chcete nejprve vědět, jak to půjde. Jsem tak šťastná, že jsme konečně ve fázi, kdy to můžeme slavit se všemi,“ nechala se slyšet přímo na červeném koberci, během akce své firmy Fenty Beauty.

Navzdory těhotenství Rihanna přislíbila fanouškům, že se mohou těšit na novou muziku. Tu už jim slibuje celkem dlouho, posledního alba se od ní dočkali v roce 2016. Od té doby se věnuje své kosmetické firmě a značce prádla Savage x Fenty. ■