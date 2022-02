První slova Ivy Pazderkové po návratu do Čech: Jsem naivní. Survivor je především o taktice

Iva Pazderková se po vypadnutí z reality show vrátila zpět domů. Michaela Feuereislová

„Jsem vděčná za ten zážitek, hrozně mě mrzí, že jsem tam nebyla dýl. Přežívání v džungli miluju, strašně mě to bavilo. Nesáhla jsem si tam ještě na svoje limity, tak to mě mrzí,“ svěřila herečka a komička pro web Nova Plus.

V Survivoru byla Iva pravidelným tématem dívčí aliance kmene Mao, ale i ostatních soutěžících, kteří ji pomlouvali a stěžovali si na její „zvláštní chování“ či změny nálad. Přestože na ní leckdy nenechali nit suchou, herečka se na své souputníky zjevně nezlobí.

„Jsem naivní, nenastudovala jsem si, co jsem si měla nastudovat, a to je to, že Survivor je především o taktice. Já tam jela s tím naivním: Kdo přežívá, ten zůstává,“ říká s úsměvem.

Dokonce má v plánu se po skončení reality show s ostatními kolegy sejít. Dle Pazderkové není vše tak, jak se na první pohled, a na obrazovce, může zdát. „Já myslím, že jsem si tam naopak nakonec s většinou lidí našla moc hezký přátelství, což není dramatvorný, tak to asi nebylo vidět.“

Z letiště její kroky pochopitelně směřovaly rovnou domů, k partnerovi. V budoucích dnech má v plánu dát do kupy vše, co na ní napáchal život v džungli a ztížené podmínky. „Půjdu k lékařům, kteří mě dají dohromady, a vrátím se do pracovního procesu, zajímá mě, jak to budu vnímat všechno,“ směje se Iva. ■