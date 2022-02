Sympaťák z romantických filmů prozradil, že se jeho maminka v 80 letech znovu vdala: Lásku najdete v každém věku, říká

Owen Wilson s maminkou Laurou Profimedia.cz

„Moje maminka se ve věku 80 let provdala za moc milého chlapíka. Myslím, že je to velmi romantické, představa, že lásku můžete najít v každém věku. Je to krásný příběh,“ svěřil.

Hercovou matkou je fotografka Laura Cunningham Wilson (82). Owenova otce Roberta si vzala v roce 1963 a byli spolu až do jeho skonu v roce 2017.

Owen sám je aktuálně údajně single, ale má tři děti, každé s jinou ženou. Jedenáctiletého syna Roberta s expartnerkou Jade Duell, osmiletého Finna s fitness trenérkou Caroline Lindqvist a tříletou dceru Lylu s Varunií Vongsvirates.

Dceru údajně nikdy neviděl a do její výchovy se kromě finanční podpory nezapojuje, tvrdí Varunie. Lyla přišla na svět v říjnu 2018, po jejich rozchodu. Owen tehdy trval na otcovském testu, který prokázal, že je Lyla jeho. O dceři herec vůbec nemluví.

„Je ironické, že Owen pořád hraje otce, ale nikdy neviděl vlastní dceru,“ uvedla před časem Varunie pro Daily Mail. ■