První rozhovor po rozchodu: Co udělá influencerka A.N.D.U.L.A. se zásnubním prstenem a jak to zvládá se synem?

Aneta Chovanová Super.cz

Protože jsme se setkali v kině, kam vyrazila se svým čtyřletým synem Patrikem, zajímalo nás, jak to s ním sama zvládá. "Je to v pohodě. Já jsem na to zvyklá, protože už na začátku jsme to tak měli, víceméně první rok a půl. Franta byl stejně hodně v práci a společně jsme trávili hlavně víkendy, takže jedeme pořád ve stejném režimu. Jsme pořád parťáci, rodiče. Snažíme se maximálně vycházet vstříc tomu, co si přeje Páťa," řekla Super.cz.

Byli jsme zvědaví i na to, co bude se zásnubním prstenem, který od Františka dostala. "Říkala jsem mu, že ho vrátím, ale to nechce. Asi si z něj udělám náhrdelník, ten kámen dám na řetízek doprostřed a budu ho nosit jako památku. Nemám na to žádné špatné vzpomínky, takže to není problém," míní.

Vrátili jsme se i k důvodům rozchodu a proč proběhl zrovna na dovolené. "Když přišla ta žádost o ruku, věděla jsem, že ho mám ráda, ale nedůvěra je tam obrovská a neobnovila se. Položila jsem si otázku, jak chci žít dál. Musela jsem rozseknout, jestli si ho vezmu, nebo se s ním rozejdu. Na té dovolené jsem vycítila příležitost, že nastal ten čas. Věděla jsem, že když tam pojedeme, vyřeší se to tam, ať už jedním, nebo druhým směrem," vysvětlovala Aneta.

"Normálně jsme si promluvili jako dva dospělí lidé. Myslím, že to Franta nebral úplně vážně a začíná mu to docházet teprve teď. Ale jak říkám, vycházíme super a jsem za to strašně vděčná," uzavřela. ■