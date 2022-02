Pohledný influencer Carev se na proměny v Tváři těší: Prozradil, z čeho má největší strach

Martin Carev bude bojovat v deváté řadě Tváře. Foto: TV Nova

„Na jednu stranu jsem měl hroznou radost, protože jsem velkým fanouškem Tváře, ale zároveň jsem věděl, že mě čeká velká výzva v podobě deseti náročných týdnů plných tance, zpěvu a herectví. Věděl jsem ale, že se taková nabídka neodmítá,“ svěřil se Super.cz Carev, který předchozí díky sledoval.

"Mezi mé nejoblíbenější vystoupení patří Scatman od Honzy Ciny, Justin Bieber od Alberta Černého a obrovským překvapením pro mě byla také úžasná vystoupení Jitky Boho.“

Pro Careva bude asi nejnáročnější popasovat se se zpěvem. „Abych byl upřímný, tak jsem se zpěvu nikdy nevěnoval na nějaké profesionální úrovni. Doufám tudíž, že lidem nebudou krvácet uši, a že to půjde poslouchat,“ směje se Martin.

„Vždycky mě docela bavilo rapovat, takže mi snad půjdou dobře rychlé a energické písničky. Naopak mám trochu strach z ženských vystoupení, ale zase se těším na ty velké, extravagantní proměny.“

V deváté řadě se kromě Martina Careva objeví Monika Absolonová, Iva Kubelková, Denis Šafařík či Denisa Nesvačilová. S žádným kolegou se doposud neznal. „Hrozně jsme si ale všichni sedli a na natáčení se neustále smějeme. Nejvíc času travím asi s Denčou, Denisem a Nikitou,“ řekl nám Martin.

A má hvězda sociálních sítí nějakého vysněného interpreta, do kterého by se chtěl proměnit? „Klidně bych si vyzkoušel třeba Dana Nekonečného, myslím si, že by byla hrozná legrace se učit ty jeho hlášky a celkovou energii,“ říká Martin Carev. ■