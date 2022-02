Tohle tělo rozhodně nemá zadarmo! Ester Berdych Sátorová na sobě dře, aby mohla takhle zářit v bikinách

Ester Berdych Sátorová Foto: Archiv E. Sátorové

Ještě v lednu brázdila svahy ve Finsku, nyní už si užívá sluníčka v teplých krajích. Modelka Ester Berdych Sátorová (29) vystavila své dokonalé tělo slunečním paprskům. Kráska na sobě tvrdě maká. Málokdo je na sebe, co se týče stravy, tak přísný jako ona.

Sacharidy neviděla spoustu let, i brambory a rýže jsou pro ni prakticky cizí slova. A čokoláda? Té se vyhýbá obloukem a možná už nezná ani její chuť. Jí hlavně zeleninu, v létě melouny a do toho denně běhá či maká ve fitku. A je to znát. Může se pochlubit dokonalým a pevným tělem.

Tvrdá dřina se vyplácí. A Ester je na sebe velmi přísná. „I když někam letím a musím být k dispozici celý den, takže nemám čas jít si ráno zaběhat, klidně vstanu už ve tři hodiny ráno a jdu běhat,“ prozradila Super.cz. ■