Za svůj kuchařský pořad dostává Brooklyn Beckham plno hejtů. Najdi si práci, nemáš vzdělání, píši mu

Brooklyn Beckham má kuchařskou show Profimedia.cz

Podle informací DailyMailu vyšla například osmiminutová epizoda, kde Brooklyn připravuje sedvič s pražmou a salátem coleslaw na 2,2 milionu korun a pracoval na ní 62členný štáb. Záběry se točily na pět kamer a show má dokonce devět producentů.

Právě v tomto díle vaří Brooklyn nejméně, víceméně potírá pečivo majonézou a pokládá na něj ingredience, které už připravil někdo jiný. Dokonce se kuchařů, u kterých se show natáčela, ptá, jak dlouho se má ryba opékat.

„Vaří tak nějak podobně, jako jeho matka zpívala. Jemu musí být ukázány super základní věci jako i šlehání či předvaření,“ uvedl zdroj deníku.

V jiném díle se Beckham učil od váženého šéfkuchaře Nobu, ovšem v tom samém týdnu, kdy byl uveden tento díl, vařil Brooklyn s Jamesem Cordenem v The Late Lat Show a fanoušci pořadu ani profesionální kuchaři, kteří mluvili o jeho absenci zkušeností, na něm nenechali nit suchou.

O své účasti v pořadu informoval na Instagramu, kde to přesdílela jeho snoubenka Nicola s tím, že je na něj pyšná. „Za co přesně si na něj pyšná? V životě nic nedokázal. Ať si najde opravdovou práci a něco změní, jako to udělali jeho rodiče,“ psal jeden ze sledujících.

„Tlačenka od rodičů a žádný talent tě dovedli v životě daleko. Co takhle zavolat nějakým talentovaným kuchařům a nepodporovat někoho, kdo má privilegia od rodičů,“ psal Beckhamovi další.

„Bože! Těžíš ze slavného příjmení svých rodičů, jdi radši studovat a staň se třeba doktorem,“ napsal na sociální síť jeden a další se přidal: „Kromě toho, že znáš Gordona Ramseyho, jaké jiné předpoklady máš pro to, ukazovat kuchařské schopnosti? Pravda, být nezaměstnaným amatérským fotografem a synem bývalé zpěvačky a bývalého fotbalisty. Zábavný průmysl meze neklade.“ ■