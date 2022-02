Zpěvačka zakopla zkraje vystoupení na schodech. Podívejte se na její děsivý pád

Anne-Marie Profimedia.cz

Zpěvačka začínala své vystoupení objevením se v atrapě srdce, ze kterého měla sejít pár schůdků. I když ji na prvních dvou vedl za ruku tanečník, ve chvíli, kdy ji pustil a ona našlápla na další krok, zkroutila si kotník a další dva schody už jen padala.

Dopadla na kolena, a co na tom bylo neobdivuhodnější, že nepřestala ani na vteřinu zpívat, zvedla se pomalu ze země a pokračovala ve vystoupení, jako by se nic nestalo.

„Anne-Marie dokázala ten pád ustát tak, že vypadal jako součást vystoupení,“ napsala jedna z fanynek na Twitter a další dodala: „Anne-Marie je totální profík. Miluji ji víc než předtím.“

Sama zpěvačka po skončení předávání cen na sociální sítě napsala: „Stejně jsem svůj levý kotník nepotřebovala.“ Po dotazech na to, jestli je v pořádku, ještě dodala: „Wow. Pořád se ještě trochu klepu, ale jsem ok. Mám pár modřin, ale nic, co by trochu ledu nespravilo.“ ■