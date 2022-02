To je kočka! Takhle to na premiéře slušelo o 21 let mladší snoubence Ondřeje Sokola

Ondřej Sokol s přítelkyní Super.cz

Ondřej Sokol (50) po dlouhé době vyvedl do společnosti svoji o 21 let mladší snoubenku Nikolu. Sympatické devětadvacetileté brunetce to velmi slušelo. Na premiéru filmu V létě ti řeknu, jak se mám vynesla lesklý černý overal.