Plekancovy čtyři děti a dvě manželky. Jak spolu potomci od různých maminek vzájemně vycházejí?

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec Foto: Instagram L. Šafářové

Děti rozvedených rodičů to nikdy nemají lehké. Jak se ale zdá, Tomáš Plekanec (39) dělá vše pro to, aby jeho synové Adam a Matyáš z předchozího manželství s Lucií Vondráčkovou měli co možná nejlepší vztah s dcerou Leontýnkou. Tu má hokejista se svou současnou manželkou Lucií Šafářovou. S tenistkou navíc čeká dalšího potomka. Super.cz tenistka prozradila, že to bude další kluk.

Když jsme měli s Lucií Šafářovou naposledy možnost mluvit na zahájení Olympijského festivalu v Brně, zabrousili jsme v rozhovoru i na téma starších dětí. Jak se kluci těší na malého nevlastního brášku? „Kluci o miminku vědí a taky to nijak neřeší. S Leontýnkou mají skvělé vztahy, rozumí si výborně, což je pro mě to nejvíc. Takže věřím, že to tak bude i s dalším členem rodiny,“ říká s úsměvem Šafářová.

Položili jsme bývalé profesionální tenistce otázku, jak se její dcera Leontýnka těší na svého brášku. „Chodí a hladí bříško a říká, že tam je mimi, ale jestli to nějak chápe, to asi ne, na to je ještě malá. Uvidíme, jak se bude tvářit, až bude kluk venku,“ směje se Lucie Šafářová. ■