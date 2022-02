Po rozchodu s bratrem slavných modelek si Dua Lipa užívá na pláži a v průhledných šatech odhalila zadeček v tangách

Dua Lipa Profimedia.cz

Už je tomu pár týdnů, kdy se Dua Lipa (26) rozešla s modelem Anwarem Hadidem. S tím byla ve vztahu poslední dva roky a z domovského Londýna se za ním částečně přestěhovala do Los Angeles.

Aktuálně si zpěvačka užívá trochu odpočinku v Miami před začátkem světového turné, které bylo posunuto kvůli pandemii covidu. Dua se chystá vystupovat po celém světě a turné nese stejný název jako její poslední deska - Future Nostalgia. Ta jí přinesla nejen ceny BRIT Awards, ale i sošku Grammy.

Zpěvačka se po pláži procházela v průhledných šatech, pod kterými prosvítaly její černé plavky. Průsvitný model pochází z dílny značky Isa Boulder z Bali a vyjde v přepočtu na víc než 18 tisíc korun.

Lipa zaznamenala velký úspěch se svou poslední písní s názvem Cold Heart, kterou vytvořila s Eltonem Johnem (74). Ač jí kvůli spolupráci volal ve chvíli, kdy v bikinách a kovbojském klobouku skotačila u bazénu, nekývla ihned, ale prvně si poslechla píseň. Když zjistila, že v sobě má elementy hitu Rocket Man, měla jasno. „Rocket Man je má dobíjecí píseň, můj song do sprchy, který si pro sebe zpívám ráda,“ uvedla před časem v pořadu The Late Show with Stephen Colbert. ■