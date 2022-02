Takhle skvěle vypadá v sexy prádle televizní hvězda, která zhubla téměř 20 kilogramů

Charlotte Dawson Profimedia.cz

„Kdo kdy říkal, že bychom se měly zahalovat, když trochu přibereme? Komu je co do toho, když nám je dobře. Začínám balit na dovolenou a mám tu plno bikin a jednodílných plavek, stejně jako jsem to dělala, když jsem měla o téměř 20 kg víc,“ napsala k jedné ze srovnávacích fotek své postavy Charlotte.

„Život je moc krátký na to, abyste se zaobíraly tím, co si myslí cizí lidé. Rozhodla jsem se, že zhubnu kvůli svému zdraví a pro svého malého drobečka. Musí nastat ten správný čas, kdy to chcete udělat, a v tom mezičase svůj život nepozastavujte jen proto, že čekáte na dobu, kdy budete vypadat dobře pro ostatní,“ dodala hvězda reality show Ex On The Beach.

Charlotte přivedla na svět syna Noaha před rokem a nikdy se nebála ukázat své tělo po porodu takové, jaké bylo. Během těhotenství jí byla diagnostikována těhotenská cukrovka a bylo jí doporučeno, aby změnila své stravovací návyky, protože v rodině měla několik cukrovkářů a mamince byla cukrovka typu 2 diagnostikována loni.

„Pokud jste měly těhotenskou cukrovku, je tu šance jedna ku dvěma, že se u vás v příštích 5-10 letech rozvine cukrovka typu 2,“ uvedla tehdy ve svém plačtivém videu Dawson a dodala, že pomáhá správná životospráva, aktivita, mít normální BMI a přestat kouřit, o což se poslední měsíce s úspěchem snažila. ■