Plačka z Love Islandu už po Pítrovi nesmutní: Má novou lásku a prý z toho bude mediální poprask!

Markéta Chytilová Michaela Feuereislová

Sama Markéta, která v každém díle ronila potoky slz, se prý nyní v televizi nepoznává. "Byl to pro mě šok. Já znala realitu, vše, co se stalo, a najednou z toho byly několikasekundové sestříhané záběry. Nepoznávala jsem se," řekla Super.cz Markéta.

"Byla jsem zahnaná do situací, kdy se pláč nedal udržet. Spouštěče a důvody ale v televizi nebyly. Chápu, že pro diváka jsem byla fňukna. Neviděl důvod mého pláče," vysvětluje modelka.

Komentáře Petra Havránka po jejím odchodu ji ranily. "Kdybych to čekala, neranilo by mě to. Ale můj odchod byl emocionální, Petr skoro plakal, že odcházím. A jen co se za mnou zavřely dveře, tak říkal, že je rád, že je to psycho pryč. Tak proč mi to neřekl do očí?" ptá se Markéta.

Nyní už má modelka oči pro jiného muže. A prý budeme hodně překvapeni. "Někoho jsem poznala, trávíme spolu čas, uvidíme, jak to bude dál. Myslím si, že až odtajním, kdo to je, bude z toho mediální poprask," dodala. ■