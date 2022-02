25 let jí pořád to samé, postěžoval si David Beckham na stravovací návyky Victorie

David Beckham Profimedia.cz

I když doma David často připravuje chutné pokrmy a jejich vytvářením se chlubí na sociálních sítích, má v rodině jednoho člena, který to tak úplně neocení. „Občas jsem až emotivní ohledně jídla a dobrého pití. Když jím něco skvělého, chci, aby to ostatní ochutnali. Bohužel jsem ženatý s někým, kdo jí to samé jídlo dokola posledních 25 let,“ postěžoval si na Victorii (47) v podcastu River Cafe Table 4 David Beckham.

„Od chvíle, co jsem ji potkal, jí jen grilovanou rybu a dušenou zeleninu. Velmi zřídka od toho ustoupí. Byl tu ale moment, kdy jedla něco i z mého talíře, a to bylo v době, kdy byla těhotná s Harper, to bylo úžasné,“ vzpomínal bývalý fotbalista na krátký záblesk lásky k jídlu jeho ženy Victorie: „Byl to jeden z mých nejhezčích večerů. Nevzpomenu si, co jsme jedli, ale vím, že od té doby už si to nedala.“

David umí o jídle mluvit s velikou vášní a velice zasvěceně, aby ne, když je jeho blízkým kamarádem šéfkuchař Gordon Ramsay. Ten nejspíš jeho zálibu ve vaření ještě více zažehl. ■