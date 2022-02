Před 50 lety byl uveden první český sitkom: Příběh vznikl náhodou a diváci byli nadšení!

Eduard Cupák, Jaromír Hanzlík a Zdeněk Řehoř v Takové normální rodince Foto: reprofoto Taková normální rodinka

Do rodiny Hanákových má přijít ženich mladší dcery Káči a nastane pozdvižení. Její sestra Pavla to komentuje slovy: „Káča má strach, že uteče, až nás pozná. Že si řekne, jací jsme všichni blázni.“ Babička na to zareaguje slovy: „To přece jsme!“ A Pavla odpoví: „Ale před ním se to musí ututlat.“