Jako nějaká světová hvězda! Neuhodnete, kdo cestoval na natáčení My všichni školou povinní letadlem

Alexej Pyško rád vzpomíná na své herecké začátky. Michaela Feuereislová

Na seriál Alexej Pyško (65) vzpomíná jako v Jiříkově vidění. Právě studoval 4. ročník DAMU, když mu na jaře oznámili, že si ho režisér Ludvík Ráža vybral. „Já řekl, dobře, ale od srpna nastupuji v Ostravě do divadla. Jenže on byl urputný a já pak zažil takové natáčení, jako už nikdy,“ zavzpomínal herec pro Super.cz.

Z Ostravy do Prahy a zpět létal letadlem! „A to se mě vždycky produkce ptala, který hotel chci. Takže jsem bydlel v Ambassadoru, Olympiku, v Jaltě.“ Jednou přiletěl do Prahy na natáčení v Riegrových sadech na Vinohradech. Režisér Ráža se podíval do kamery a pravil: Pane kameramane, připadá vám to jako podzim? Ten odpověděl: Ne, pane režisére, to není podzim. Načež Ráža prohlásil: Děkuji, ruším dnešní natáčení.

„Já zašel do vinárny U Zlatého hada, odpoledne jsem sedl na letadlo a letěl do Ostravy,“ říká Pyško se smíchem.

Podobně zajímavou nabídku dostal, když si ho jako studenta vyhlédl režisér Miroslav Macháček a obsadil mladého herce v roce 1980 do Bílé nemoci od Karla Čapka v Národním divadle. „My na DAMU už v prváku patřili ke generaci, která si dnes a denně říkala o přes držku, jak jsme byli drzí,“ vypráví.

Ale nastoupil do inscenace, kde čtyři hlavní postavy ztvárňovali Josef Kemr, Radovan Lukavský, Josef Somr a Rudolf Hrušínský. „Takhle jsem se klepal, když jsem ty chlapy v plné síle viděl,“ přiznává, jaká byla jeho tamní první zkušenost.

V pouhých 26 letech se dostal úplnou náhodou také v Národním k roli Francka v Maryše. Pyško ho hrál ve Státním divadle Ostrava, když si Jiří Štěpnička, který ho ztvárňoval v ND, zlomil nohu. „Holky z činohry, které mě milovaly, aniž by se ptaly režiséra, okamžitě volaly do Ostravy, abych si sbalil kostým a přijel, protože večer budu hrát.“

V Národním ho už znali a říkali: V šestadvaceti, Francka, na Národním?! To ten kluk nemůže dát! „A pak při prvním představení, abych to dal, se všichni pekelně soustředili a hráli jak z partesu.“ Při děkovačce mu vedle stojící Martin Růžek řekl, že takový aplaus neměli ani po premiéře.

„Já se na tom obláčku odnesl do Ostravy a další repríza už byla normální.“ Neopomene zmínit hlavní ženskou roli Maryšu, kterou představovala Jana Březinová. „Fenomenální herečka antického vzezření, byl jsem do ní zamilovanej.“

Pak už se ve zlaté kapličce, kde prožil víc jak 35 let, etabloval a opravdu přátelský vztah měl s Borisem Rösnerem. „Šéf činohry mi volal, že je Boris v nemocnici, abych za tři dny zaskočil za něj hraběte Guiche v Cyranovi. Tehdy mě napadlo, že je zle. Byl to nejtěžší záskok na světě. Už se k roli nevrátil a do roka, v pětapadesáti, zemřel.“ ■