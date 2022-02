Influencer měnící rasu si chce nechat zmenšit přirození, aby byl stoprocentní Korejec

Oli London Profimedia.cz

S plastickými operacemi začal už v roce 2013 a svůj evropský vzhled mění na korejský. Má za sebou několik operací nosu, zvětšení rtů, ale i zúžení očí, aby vypadal jako Korejec. Za více než dvacet operací už zaplatil v přepočtu zhruba 7,3 milionu korun.

Rád by ovšem podstoupil další operaci, která by z něj podle jeho názoru udělala stoprocentního Korejce. Chce si nechat zmenšit svůj penis.

„Nechci tím nikoho urazit, ale v Koreji je průměrná délka penisu 8,89 cm a ze mě si stále lidé utahují, že nejsem stoprocentní Korejec, tak jím chci být,“ uvedl pro Newsweek Oli a pokračoval: „Nechal bych si i zmenšit penis na korejský průměr, až tak daleko jsem ochoten zajít.“

London už se i informoval, kde by mohl operaci podstoupit: „Mohu si to nechat udělat v Thajsku, kde to bude stát mezi 129 - 172 tisíci korun. Thajsko je levnější, a abych byl upřímný, na takové úpravy se tam specializují, protože dělají spoustu změn pohlaví.“

Je si vědom toho, že většina mužů touží po zvětšení. „Vím, že to zní divně, ale chci být 100% Korejec,“ uvádí London, který už se brzy chystá na další operace. S každou je prý chvíli spokojený, ale uběhnou dva měsíce a už chce zase posunout svou proměnu dál. ■