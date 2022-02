Stará láska nerezaví? Hvězda Slunečné Marek Lambora opět ve společnosti s krásnou Bezděkovou

Andrea Bezděková a Marek Lambora Super.cz

Hvězda seriálu Slunečná Marek Lambora (26) a modelka Andrea Bezděková (26) se spolu opět objevili ve společnosti. Dorazili na slavnostní odhalení nového elektrického vozu do pražské Lucerny. A vypadalo to, že stará láska nerezaví. Bývalí partneři ze sebe nemohli spustit oči.

"Comeback to není. Nesmírně si vážím, že jsme to s Márou zvládli společně ustát, že si rozumíme jako lidi a máme společný humor," řekla Super.cz Bezděková. "Máme hezký vztah. Jsem za to moc ráda," usmívala se.

S expřítelem mají dobrý vztah a Andrea je za to ráda.

"Obecně nerada od sebe ostřihávám lidi, ke kterým jsem měla blízko. To, že nejsme partneři, je jedna věc, ale neznamená to, že o Máru chci ve svém životě přijít. Jsem ráda, že tam je a má v mém životě místo," uvedla modelka.

Nový vztah zatím nemá. "Sama zůstat nechci, tak doufám, že nová láska přijde," dodala Bezděková. ■