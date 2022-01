Nemá ráda, když se jí ptají na bujné poprsí, ale předvést se ho nebojí: Vnadná herečka se ukázala v krajkovém prádle

Christina Hendricks Profimedia.cz

Svých předností si je dobře vědoma, ne vždycky ji ale narážky na objemný dekolt těší, jak je známo.

„Byly rozhodně časy, kdy jsme byli kriticky uznávaní a dostávalo se nám hodně pozornosti za naši tvrdou práci, ale každý se mě chtěl ptát jenom na mou podprsenku,“ rozpovídala se loni v rozhovoru pro list Guardian.

Christina aktuálně natáčí snímek The Storied Life of A. J. Fikry, do loňského roku také působila v seriálu Hodný holky, který skončil čtvrtou sérií.

Herečka se v roce 2019 po 10 letech manželství rozvedla s Geoffreym Arendem. Neměli spolu žádné děti. Od té doby se zdá být sexy zrzka single nebo se novým partnerem jednoduše nepochlubila. ■