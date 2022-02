Vzpomínáte na příběh myslivce, kterému jelen ukradl pušku? Herec, který ho v nové komedii hraje, ho zná osobně

Ctirad Götz Super.cz

Hraje myslivce, jehož předobrazem je skutečný příběh. Předloni v listopadu se odehrál případ, kdy myslivci jelen ukradl pušku, odnesl ji na paroží. "Kvůli roli jsem se nemusel učit střílet, umím to. Mám tchána, který je myslivec na Šumavě, takže jsem od něj odkoukal, jak se zbraň drží, a poradil mi," vysvětlil.

Skutečného muže, podle jehož příběhu jeho filmová postava vznikla, herec zná. "Znám ho osobně. Právě můj tchán, který je šumavský myslivec, tak jeho kamarádovi se to přímo stalo. Říkal mi, že to nebyla legrace a opravdu se bál, že se mu něco stane, protože ten jelen byl opravdu agresivní. Tou puškou se bránil a on s ní utekl. Vypadá to jako humorná historka, ale pro něj to tak nebylo. Takže je vtipné, že ho znám," vyprávěl Super.cz.

Povídali jsme si o natáčení, které probíhalo v parném létě, a Götz trpěl víc než jeho kolegové, protože musel oblékat teplou vestu ■