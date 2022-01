Mamina Pártlová šla s kůží na trh. Zapózovala v bikinách bez zatahování břicha!

Martina Pártlová se toho opravdu nebála... Foto: Archiv M. Pártlové

Martina k focení měla, jak je u ní zvykem, vtipnou historku. Nenechala si pro sebe, jak snímek vznikal. A že to nebyla jednoduchá cesta!

"Pepa: To bude hezká fotka na instáč!, Martina: Pepo, nefoť mě... , Pepa: Jé, jen zatáhni břicho. Martina: To nejde!!! Pepa: Dělej... Martina: Ty woe, říkám, že to nejde... Pepa: Ježiš, Martino, zatáhni... A tak Martina zatahovala a zatahovala, ale bohužel to nešlo...

"Co z toho plyne? Pepa zjistil, že Martině nejde zatáhnout břicho. Ale opálená jsem, to jo," dodala Pártlová, která si s partnerem udělala legraci i z akrobatických kousků moderátorty Evy Perkausové. Jejich gymnastickou sestavu z pláže napodobila s humorem sobě vlastním. A pro změnu nechala vyniknout svůj zadek.

Zpěvačka si s hudebníkem a dcerou na Seychelách užívala celý leden. Pohádková dovolená už jim ale končí a nyní se vrací zpátky do Česka, kde na ně čeká teplotní šok. ■