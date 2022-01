Z toho běhá mráz po zádech: Michael Madsen promluvil o poslední SMS od syna, který se zastřelil

Michael Madsen Profimedia.cz

Hudson působil v americké armádě, v minulosti se zúčastnil mise v Afghánistánu.

Zdrcený Madsen ve vyjádření pro The Los Angeles Times uvedl, že se Hudson potýkal „s obvyklými výzvami ohledně financí, ale chtěl rodinu a těšil se na budoucnost“.

„Neviděl jsem žádné známky deprese. Je to tragické a smutné. Snažím se to celé pochopit a porozumět tomu, co se stalo,“ uvedl Madsen a zveřejnil také, co mu syn poslal v poslední SMS, z níž dnes mrazí. „Miluju tě, tati,“ stálo ve zprávě, kterou odeslal pár dní před smrtí.

Když herec se synem naposledy mluvil, také jen několik málo dnů před tragickou událostí, byl prý veselý a nic nenasvědčovalo tomu, co se chystá udělat.

Herec požádal o vyšetření Hudsonova úmrtí, protože si myslí, že důstojníci a další kolegové Hudsona zesměšňovali za to, že chtěl na terapii. Madsen věří, že právě to jeho syna zastavilo ve vyhledání pomoci s potížemi, které si tak nechával pro sebe.

Hudson Madsen žil na Havaji se svou manželkou Carlie, se kterou se oženil v říjnu 2019. ■