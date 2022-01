Zemřel herec známý z Melrose Place. Bylo mu 70 let

Morgan Stevens a Mary Beth McDonough ve filmu Wedding on Walton´s Mountain (1982) Profimedia.cz

Zemřel herec Morgan Stevens. Bylo mu 70 let. Rodák z Tennessee si zahrál mimo jiné v populárním seriálu z 90. let Melrose Place, kde se objevil v sedmi epizodách čtvrté série coby postava právníka Nicka Diamonda.

Podle informací webu TMZ byl herec bez známek života nalezen doma ve své kuchyni. Všechno prý nasvědčuje tomu, že zemřel přirozenou smrtí.

Stevens byl spíše herec menších rolí. Zahrál si také v seriálech Fame, To je vražda, napsala, A Year in the Life nebo v romantické televizní sérii The Waltons.

V 90. letech ho provázel menší skandál, když se stal obětí údajné policejní brutality poté, co byl zatčen za to, že prý měl řídit pod vlivem alkoholu. Kvůli tomu, že odmítl vrátit zapůjčenou košili, ho v cele zmlátili dva bachaři. Herec, který utrpěl značná zranění, je následně zažaloval a dosáhl mimosoudního vyrovnání. ■