6 modelů, které slavné dámy vynesly, aby se pomstily svým bývalým: Po tomhle jejich ex nejspíš zaplakali

Tyto hvězdy dobře věděly, jak se nejlépe pomstít svým ex. Foto: Super.cz/Profimedia

Princezna Diana (✝36) se postarala o vznik termínu “revenge dress“, když v roce 1997 vynesla na večírek Vanity Fair róbu od Christiny Stambolian. Okamžitě se začalo spekulovat, že se modelem, který rozhodně porušoval královský protokol, chtěla “pomstít“ nevěrnému Charlesovi. Diana ale zdaleka není jedinou slavnou dámou v historii, která takhle ukázala svému ex, o co přišel. Podívejte se, které další to udělaly.