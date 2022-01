Pro filmaře nebyla tato herečka (✝63) dost sexy, také osud ji nešetřil. Rozvod, tragická smrt velké lásky i vážná autonehoda

Světla Svozilová a Adina Mandlová Foto: reprofoto Přítelkyně pana ministra

Byla jednou z nejžádanějších filmových komiček, což prokázala hned ve svém debutu jako vdavekchtivá nevěsta v bláznivé komedii To neznáte Hadimršku (1931). Přesto na Světlu Svozilovou (13. 11. 1906 – 25. 2. 1970) zůstávaly vesměs jen vedlejší role. Herečka byla sice pohledná, ale na rozdíl od dalších krásek stříbrného plátna Adiny Mandlové, Lídy Baarové, Hany Vítové nebo Nataši Gollové jí chyběl sex-appeal. Její kolegyně tak veškerou pozornost strhávaly na sebe. Například s Mandlovou si Svozilová zahrála celkem v osmi filmech – a pokaždé dostala menší roli než hlavní hvězda.

Hrála v nadčasových komediích

Svozilová vystudovala konzervatoř a poté vystřídala několik divadelních scén. Diváci se s ní setkávali mj. v Divadle Vlasty Buriana nebo v Osvobozeném divadle, kde jí Jiří Voskovec (✝76) a Jan Werich (✝75) psali hry přímo na tělo.

Řadu let pak působila na prknech Divadla na Vinohradech, kde získala angažmá v roce 1940, a zůstala zde až do svého odchodu do penze. S talentovanou herečkou se mohou setkávat i současní diváci, protože televize občas reprízují snímky, ve kterých se objevila, namátkou Život je pes (1933), Hrdinný kapitán Korkorán (1934), Mravnost nade vše (1937), Cech panen kutnohorských (1938) či Babička (1940). Po válce si Svozilová zahrála ještě v celé řadě filmů, ale svůj mimořádný komediální talent v nich už neuplatnila.

Nejvyšší trest pro kolegyni?

O herečce koluje řada drbů, které vděčně přetřásá bulvár. Říká se o ní například, že to byla fanatická komunistka, která se podepsala pod prohlášení požadující nejvyšší trest pro kolegyni z vinohradského divadla Jiřinu Štěpničkovou (✝73), jež se krátce předtím pokusila neúspěšně o emigraci. Je sice pravda, že Svozilová byla členkou KSČ, ale podle všeho do ní vstoupila hlavně z pragmatických důvodů – politika ani komunistické ideály ji nikdy nezajímaly.

Kromě toho, originál zmiňovaného prohlášení se nezachoval, a tak jde v tomto případě jen o nepotvrzené spekulace. Do příběhu o fanatické komunistce Světle Svozilové nezapadá ani fakt, že v červnu 1954 na ni vojenská kontrarozvědka založila svazek, do kterého o ní sbírala důvěrné informace.

Nečekaná smrt životní lásky

Svozilová byla dvakrát vdaná. Ještě na konzervatoři se seznámila s hercem, novinářem a právníkem Bedřichem Rádlem. Vztah však skončil rozvodem a Rádl, který měl slabost pro herečky, se později oženil mj. i s Hanou Vítovou a Natašou Tanskou. Druhým manželem Světly Svozilové byl lékař František Votruba, který v roce 1948 tragicky zahynul.

V té době měli dvě malé děti, dceru a syna, které Svozilová musela kvůli svému časovému vytížení dát na čas do dětského domova. Podle některých svědectví prožívala nečekanou smrt druhého manžela s velkou bolestí a dlouho se s ní nedokázala vypořádat.

Smrt ji čekala na schodech

Ani poté ji osud nešetřil. V roce 1966 havarovala spolu s dcerou při jízdě autem. Následovaly operace a půlroční léčba, během níž Svozilová nevstala z lůžka. Po propuštění z nemocnice pak výrazně kulhala. S filmem se herečka rozloučila roku 1970 postavou poštmistrové v Ďábelských líbánkách. Snímek měl ale premiéru až několik měsíců po její náhlé smrti. Herečka zemřela po nešťastném pádu ze schodů v domě, ve kterém bydlela. ■