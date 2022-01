Byl umělý, nebo ne? Tvůrce Sexu ve městě prozradil tajemství poklopce hlavní postavy

Evan Handler Profimedia.cz

Teď tu máme něco pro fanoušky Evana Handlera neboli Harryho Goldenblatta ze seriálu Sex ve městě i jeho pokračování A jak to bylo dál... V jednom z nových dílů na něj čekala choulostivá milostná scéna s manželkou Charlotte (Kristin Davis) a jejího objasnění se chopil tvůrce seriálu Michael Patrick King.

Následující text obsahuje spoiler.

„Ukázal víc, než fanoušci čekali“, píší zahraniční média o scéně, v níž se schyluje k orálnímu sexu mezi postavami Harryho a Charlotte, když do koupelny vejde dcera a rodiče nachytá zrovna ve chvíli, kdy herci vypadne z poklopce penis.

V podcastu The Writer´s Room King uvedl na pravou míru, že to, co fanoušci viděli, byla rekvizita. A dodal, že smyslem scény bylo ilustrovat, že seriálový pár (Charlotte a Harry jsou v pokračování padesátníci - pozn.) má stále zdravý a spontánní sexuální život.

Fanoušci nenechali bez komentáře ani velikost zobrazeného mužství. Na to konto King uvedl, že zdravý sex nesouvisí s velikostí penisu, ale „když už se to ukazuje, ať to má hezkou velikost“.

Seriál Sex ve městě se v USA vysílal od roku 1998, na české obrazovky se dostal o dvě léta později. V letech 2008 a 2010 se dočkal filmového zpracování, pokračování s názvem A jak to bylo dál... bylo uvedeno na konci loňského roku. ■