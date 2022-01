Natáčel s kusem sendviče na hlavě? Daniel Craig byl svému kolegovi z bondovky pro smích

Daniel Craig a Javier Bardem Foto: reprofoto Youtube

Herci Daniel Craig (53) a Javier Bardem vedli rozhovor pro Variety skrze videohovor a vzpomínali na společné natáčení bondovky Skyfall. Až koncem rozhovoru se Javier odvážil svého kolegy zeptat, co to má za krvavý šrám na hlavě.

„Kde? To jsem se praštil do hlavy?“ chytal se za čelo Craig a poté na chvíli opustil obrazovku, aby se podíval, na co ho to Javier upozornil. „Mám snad na čele kus sendviče? To jsem jako dělal celý rozhovor s tímhle na hlavě, asi je to sendvič,“ lamentoval při tom.

Pobavené herce si můžete pustit níže, pasáž, kdy rozebírali Craigovo zranění, začíná ve 22. minutě.

Když se k videochatu, kde zůstal na chvíli vysmátý Bardem sám, zase vrátil, prozradil, co se mu stalo: „A víš ty co? Oni mi poslali to skvělé kruhové světlo, které jsem přimontovával k iPadu a takhle mi to spadlo na hlavu těsně před tím, než jsme začali rozhovor,“ smál se Craig a názorně ukazoval, kam ho světlo praštilo. „Vůbec mě nepřekvapuje, že se vždycky zraním, když něco točím,“ dodal představitel Bonda a tomu už se smáli oba herci úplně naplno.

„Dík, že jsi to vytáhl! Ne, vážně, jen jsem to tady šteloval a dal si ránu a jen zakřičel ´pro Krista´! Nevykrvácím, ale to je fuk. Já když se při natáčení nezraním, nedělám to pořádně,“ dodal Daniel, který se v roli Bonda zranil několikrát. ■