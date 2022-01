Zemřel Radan Dolejš z kapely Patrola Šlapeto. Bylo mu 57 let

Radan Dolejš Michaela Feuereislová

Zemřel kapelník legendárního souboru Patrola Šlapeto, dramaturg České televize a scenárista Radan Dolejš. Bylo mu 57 let. O jeho úmrtí informovala zpěvačka Eva Borská. „Tak šťastnou cestu do muzikantského nebe, příteli,“ napsala na sociální síti.

Dolejš se dlouhodobě potýkal s vážnými zdravotními problémy. Trápila ho cukrovka, kvůli které se pustil do hubnutí. Shodit se mu podařilo 60 kilo. Ještě v sobotu o své váze vtipkoval na facebooku. „Ten pocit když otevřeš skříň a zjistíš, že se vejdeš do oděvu, který tam visí už 10 let... Já si třeba dneska ráno vytáhnul šálu,“ napsal.

Podle Blesku ho doma nalezl jeden z členů kapely bez známek života. Nedorazil totiž na plánovanou schůzku. Dolejš v minulosti působil jako dramaturg a scenárista zábavných pořadů na Nově, České televizi i Primě. Pod jeho taktovkou vznikaly i scénáře velkých koncertů, například 70. narozeniny Karla Gotta. Naposledy byl podepsán pod předáváním cen Trilobit na ČT Art. Lidé si ho ale pamatují především jako kapelníka a kytaristu legendární kapely Patrola Šlapeto. ■