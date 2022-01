Arnold Schwarzenegger se svým obřím SUV najel do osobáku. Nebohou řidičku převezli do nemocnice

Arnold Schwarzenegger to napálil do Toyoty. Profimedia.cz

Akční hrdina Arnold Schwarzenegger (74) měl bouračku. Se svým černým SUV GMC Yukon to napálil do červené Toyoty Prius jen kilometr od svého domu v Brentwoodu.

Herec následně vrazil i do dalších aut. Schwarzeneggerův masivní vůz narazil do Priuse zrovna, když se otáčel. Zatímco herci se nic nestalo, řidička Toyoty musela být s poraněnou hlavou převezena do nemocnice.

Kdo přesně nehodu způsobil, policie neoznámila, ale podle webu TMZ by viníkem měl být někdejší guvernér Kalifornie Schwarzenegger. Ten se hned po nehodě snažil řidičce pomoct a plně spolupracoval se záchranáři a policií. Srážka s jeho SUV totiž na první pohled působila děsivě a je dobře, že nedošlo ještě k vážnějším zraněním. Na záběry z nehody se podívejte do galerie. ■