Se čtyřicítkou přišla vlasová změna, vévodkyně Kate ztmavila své dlouhé lokny

Kate Middleton Profimedia.cz

Společně s Williamem se tento týden poprvé v novém roce pustili do práce a znovu mají každý den nabité diáře oficiálními návštěvami. Své tmavé kadeře sice představila na oficiálních snímcích ke čtyřicátinám, ale na světle bez úprav je ukázala až tento týden.

Ve středu navštívili The Foundling Museum v Londýně, kde Kate do uší nasadila náušnice za pár korun, z čehož byly ženy sledující její módní styl nadšené, a ve čtvrtek dorazili s úsměvem na tváři na charitativní akci do Lancashiru.

Na to, jak to Kate slušelo v jejím novém účesu, se můžete podívat do galerie. Tentokrát se zahalila do hnědých tónů, které daly vyniknout jejímu novému odstínu vlasů. ■