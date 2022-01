TMBK čelí kritice: Schytal to za Drahokoupila a zesměšňování psychických problémů

TMBK si tentokrát vystřelil z Vojty Drahokoupila a jeho odchodu ze Survivoru. TV Nova

Zpěvákovi vyslovilo mnoho přátel i fanoušků svou podporu, někteří se dokonce rozhodli podělit o vlastní duševní problémy, aby v tom zpěvák nebyl sám. Tak jako vždy se ale našli tací, kteří zpěváka odsoudili a zkritizovali, že se neměl do pořadu v podlomeném psychickém stavu hlásit.

V reakci na současné dění vytvořil Tomáš Břínek alias TMBK satirickou koláž, jak už u něj bývá zvykem. Ve většině případů jeho výtvory lidé milují a svým sarkastickým, leckdy i černým humorem, baví přes půl milionu fanoušků. Zdá se ale, že tentokrát přestřelil. Na svůj profil umístil snímek Drahokoupila v Survivoru, kterému do úst vložil text: „Nikdo mi neřekl, že tady může pršet a že tady nejsou restaurace.“

Mnoho lidí tím pobouřil, včetně několika známých tváří. „Tohle je jeden z důvodů, proč ještě pořád psychické nemoci nejsou brány vážně a proč se lidé bojí o nich mluvit. Kdyby si tam kluk zlomil nohu, tak se tu nikdo nesměje,“ napsala pod jeho příspěvek Andrea Pomeje (33).

„Tohle není úplně sranda, možná přecenil svoje síly, chtěl zkusit, jestli to dá, chtěl to překonat a před celým národem pak i s vědomím toho, že se mu spousta z vás bude smát, přiznal, že to nedá. Respekt a úcta,“ vyjádřil se k příspěvku Břínka zpěvák Ondřej Ruml (40), který Drahokoupilovi vysekl poklonu.

Fanouškem TMBK je i Veronika Khek Kubařová (34), která se svými kolegy souhlasí. „Baví mě jeho satira, ale tohle je podle mě velmi nepovedené. Strašně mě mrzí, že psychické a fyzické problémy nemají ve společnosti stejnou váhu,“ myslí si herečka. ■