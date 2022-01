Slavní herci v roli modelů: Trey ze Sexu ve městě, zamilovaný chlapeček z Lásky Nebeské i hvězda hororu Moucha

Kyle MacLachlan Profimedia.cz

V roce 2012 se po modelingovém mole prošli herci Willem Dafoe, Gary Oldman, Adrien Brody a Tim Roth. V letošním roce vybrali návrháři Miuccia Prada a Raf Simons další herecké hvězdy.

Po mole se elegantně prošli starší štramáci Kyle MacLachlan (Městečko Twin Peaks, Sex ve městě, Zoufalé manželky) a Jeff Goldblum (69) (Moucha, Den nezávislosti, Jurský park). Z řady mladších herců pak modely doplnili ještě Asa Butterfield ze seriálu Netflixu s názvem Sexuální výchova, Thomas Brodie-Sangster, kterého si budete nejvíce pamatovat z role malého zamilovaného chlapce v Lásce nebeské či ze seriálu Dámský gambit a Ashton Sanders z oscarového snímku Moonlight.

Jak to pánům v elegantních modelech značky slušelo, se můžete podívat do galerie. „Tímto oblečením klademe důraz na to, že vše, co lidská bytost dělá, je důležité,“ uvedla ke kolekci Miuccia Prada, která stojí v čele značky, kterou založil její dědeček v roce 1913. ■