Krásná dcera Kim Basinger ukázala figuru v bikinách: Kromě plných košíčků vyšpulila na fotku i zadeček

Ireland Baldwin Profimedia.cz

Modelka je už nějakou dobu zrzkou, takže maličko potlačila podobu své slavné mamince Kim Basinger (68), která je blondýnkou dodnes. Otcem krásné Ireland je Alec Baldwin (63), který byl manželem Kim v letech 1993 až do roku 2002.

Zatímco pro Kim je Ireland jedinou dcerou, Alec jí pořídil s druhou manželkou Hilarií Baldwin (38) dalších šest sourozenců.

Letos to bude osm let, co Ireland vyhrála svůj boj nad poruchami příjmu potravy, s nimiž zápolila celé dospívání. Trpěla anorexií a bulimií a v začátcích modelingové kariéry si vyčítala každé sousto. Na běžícím pásu pak běhala i tři hodiny denně. ■