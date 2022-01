Jsem šťastná a pyšná: Hanka Mašlíková v bikinách ukázala, jaký si vytrénovala zadek

Hana Mašlíková Foto: Archiv H. Mašlíkové

Do hotelového fitka vyráží denně, časně ráno, až se někteří její fanoušci diví a ptají se, proč maká i na dovolené, kde by měla odpočívat. Hanka odpovídá, že cvičení pro ni není za trest, jde o návyk, který ji dělá šťastnou. Díky tomu je Hanka v nejlepší formě za poslední roky.

„Jako modelka jsem neměla žádný zadek, vlastně mi záda pokračovala na nohy. Ani nevíte, jak jsem šťastná a pyšná zároveň, že se mi tu moji prďku ve 40 letech podařilo zakulatit. Díky cvičení s většími váhami mám konečně zadek,“ pochvaluje si.

Šťastná může být i v osobním životě. Ještě před pár měsíci s manželem mluvili o rozvodu, nyní prožívají vztahový restart. „Hodně se mě ptají ženy, které prožívají krizi vztahu, jak z toho ven. Já na to nemám odpověď, každý jsme jiný, každý vztah je jiný. To, že se nám to s Andrém podařilo slepit, je zázrak a jsem za to vděčná,“ řekla Super.cz Mašlíková. ■